Biathlon, una novità tra convocati Italia per 2ª settimana a Ostersund

29-11-2021 17:24

Solo un cambio tra i convocati dell’Italia per le gare di Coppa del Mondo di biathlon in programma, per la seconda settimana consecutiva, a Ostersund.

In campo femminile infatti, dopo le belle risposte fornite lo scorso settimana in IBU Cup (17ª nella sprint e 5ª nell’inseguimento di Idre), la giovane Hanna Auchentaller prenderà il posto di Rebecca Passler e affiancherà le confermate Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Michela Carrara e Samuela Comola.

Nessun cambio invece tra gli uomini dai quali, dopo il 26° posto di Thomas Bormolini nella sprint di domenica, ci si attende qualche segnale positivo in più.

Di seguito tutti i convocati azzurri.

Uomini: Lukas Hofer, Dominik Windisch, Thomas Bormolini, Didier Bionaz, Tommas Giacomel.

Donne: Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Michela Carrara, Samuela Comola, Hanna Auchentaller.

OMNISPORT