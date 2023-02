Biathlon, Vittozzi quinta nella sprint 7.5 km

L'oro va alla padrona di casa Herrmann-Wick: salgono sul podio le svedesi Oeberg e Persson, delusione Wierer (19a).

10-02-2023 17:42

L’odierna giornata di gare ai Mondiali di biahlon in corso ad Oberhof non arride ai colori azzurri, che ieri avevano trovato una medaglia d’argento nella staffetta mista.

La sprint 7.5 km femminile vede prevalere con il tempo di 21119″7 la padrona di casa Denise Herrmann-Wick, che precede di 2″2 e 26″2 rispettivamente Hanna Oeberg e Linn Persson, alfieri della squadra svedese: le tre atlete hanno tirato in maniera perfetta dal poligono, a differenza della norvegese Marte Olsbu Roseland (+31″3), che paga un errore a terra. Lisa Vittozzi ha conquistato la quinta posizione (+45″8, un errore in piedi), davanti alla ceca Marketa Davidova, alla tedesca Sophia Schneider, alla slovena Polona Klemencic, alla svedese Anna Magnusson e alla transalpina Julia Simon. L’azzurra guarda già alla gara di domenica, in cui l’obiettivo è andare a medaglia: “Sono contenta di essere arrivata nelle prime sei posizioni, che a un Mondiale è sempre un risultato apprezzabile. Peccato per quell’errore, il colpo è finito fuori di nulla: sono fiduciosa per la pursuit, in cui avrò un’ottima posizione di partenza”

Dorothea Wierer ha commesso due errori, giungendo 19a a 1’25″1: “Giornata strana al poligono, non mi sentivo come avrei voluto” ha dichiarato ai microfoni della FISI.