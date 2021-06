Bis per De Bruyne: di nuovo miglior giocatore della Premier League

Altro riconoscimento per Kevin De Buryne, che ha vinto il titolo come Giocatore dell’Anno in Premier League per il secondo anno consecutivo. Un onore toccato prima solo a due campioni come Cristiano Ronaldo e Thierry Henry.

Il talento del Manchester City è stato votato da compagni e avversari battendo la concorrenza tra gli altri di Foden (eletto miglior giovane della Premier League), ma anche Ruben Dias, Gundogan, Harry Kane e Bruno Fernandes.

“Il fatto che i giocatori mi abbiano scelto per questo premio significa che ho fatto molto bene. Vuoi vincere tutti i trofei con la squadra, ma questo è probabilmente il più importante come trofeo individuale del campionato. Essere votato dai tuoi concorrenti, dai giocatori con cui ti sfidi ogni settimana…sono le persone che ne sanno di più”.

La stagione di De Bruyne, terminata con la delusione in finale di Champions League, è stata comunque più che positiva con le vittorie di Premier League e Carabao Cup. Il belga ha segnato 10 goal e servito ben 18 assist ai compagni in tutte le competizioni.

Adesso l’obiettivo di De Bruyne è ovviamente quello di recuperare al più presto dalla doppia frattura al volto subita contro il Chelsea e trascinare anche il suo Belgio agli Europei.

OMNISPORT | 06-06-2021 22:26