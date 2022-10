Bologna, Arnautovic bloccato da una sindrome gastrointestinale

26-10-2022 15:56

Continua la preparazione del Bologna in vista della trasferta di Monza, valevole per la dodicesima giornata di Serie A: oggi per i rossoblù attivazione atletica e serie di partitelle a metà campo. Allenamento differenziato per Jerdy Schouten e Denso Kasius, terapie per Kevin Bonifazi.

Secondo il report fornito dal club felsineo, proveniente dal bel 2-0 interno contro il Lecce (che ha rappresentato anche la prima vittoria in rossoblù per mister Thiago Motta) A riposo Marko Arnautovic – a segno su calcio di rigore nella gara contro la formazione salentina – per una leggera sindrome gastrointestinale. Anche domani i rossoblù si alleneranno alle 10:30 a Casteldebole a porte chiuse.