Bologna-Inter 1-2, ironia sul web per rigore ai nerazzurri

Un finale convulso che ha scatenato i social sia per quanto riguarda i tifosi dell’Inter sia per quanto riguarda quelli delle altre squadre (juventini in particolare) che hanno ironizzato sul calcio di rigore decisivo realizzato da Lukaku e che è stato molto contestato. Non sono però state risparmaite critiche da parte dei sostenitori nerazzurri ad alcuni dei loro giocatori.

Belga immenso – La doppietta di Lukaku ovviamente gli vale la quasi totalità degli elogi, con i tifosi dell’undici di Conte che esaltano la sua freddezza dal dischetto ma soprattutto la sua capacità di convertire in gol le palle vaganti in area di rigore. Un trionfo di “Un gigante. E meno male che era scarso! Saluti ai gufi” e “Icardi può solo allacciargli le scarpe”.

Ci sono bocciati – Non hanno gradito la prestazione di Brozovic, giudicato troppo impreciso, e alcuni hanno criticato addirittura Handanovic. Ma quello più bersagliato è sicuramente Gagliardini, di cui un tifoso scrive “Gagliardini una sciagura, inutile, ancora che trova posto, perde sempre palla, passaggi elementari che diventano regali, come puo giocare a calcio?” mentre un altro sottolinea “Appena è uscito abbiamo rimontato. Un caso? Non credo proprio”.

Pungenti frecciate – Come detto nella vittoria per 2-1 a Bologna ha influito un rigore generoso concesso nel finale, che ha scatenato gli juventini. “Ma non si vergognano nemmeno? E si permettono di parlare del rigore di Ronaldo. Ridicoli come sempre i prescritti” è uno dei messaggi che si può leggere su Twitter, così come “E come sempre appena piangono pioggia di regali. Col Parma e oggi”.

SPORTEVAI | 02-11-2019 20:03