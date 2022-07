16-07-2022 12:17

Un nome per due società, che molto probabilmente duelleranno per un nuovo obiettivo di mercato. L’ultimo profilo finito sotto i riflettori della Serie A è quello di Marcos Paulo, attaccante classe 2001 che potrebbe fare al caso di Bologna e Sampdoria, entrambe interessante ed entrambe pronte a duellare per garantirsi le sue prestazioni.

Brasiliano naturalizzato portoghese, Marcos Paulo si è messo in mostra giovanissimo con la maglia del Fluminense, al punto che l’Atletico Madrid si è mosso per primo in Europa per assicurarsi le prestazioni dell’attaccante, giunto in casa Colchoneros a parametro zero. Questa stagione Marcos Paulo ha giocato in prestito in Portogallo al Famalicao, collezionando 15 presenze e mettendo in saccoccia quel bagaglio di esperienza utile per adattarsi al calcio del vecchio continente. Per lui le porte della Serie A si possono aprire: si tratta con l’Atletico Madrid.

