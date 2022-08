Bologna: tre idee per la difesa

11-08-2022 12:10

La società felsinea è alla ricerca di profili che possano rinforzare il reparto arretrato dei rossoblu.

In questo mercato, Sinisa Mihajlovic si è visto privato infatti di due dei tre difensori titolari: Theate è andato in Ligue 1 al Rennes, mentre Hickey è approdato in Premier League al Brentford. Urge quindi fare in fretta e il Ds Sartori pare avere individuato tre pedine che potrebbero vestire la maglia rossoblu nelle prossime ore.

Il Bologna infatti sembra sempre più intenzionato a pagare la clausola rescissoria di Jhon Lucumì del Genk, anche se sul giocatore sono da registrare importanti sondaggi dalla Francia. L’alternativa è Flavius Daniliuc del Nizza, ma nelle ultime ore, piace anche il giovane classe 2002 Joaquin Sosa del Liverpool Montevideo in Uruguay, giocatore in possesso del passaporto italiano.

