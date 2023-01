10-01-2023 15:14

Non mancano le offerte per Emanuel Vignato fantasista in uscita dal Bologna e cercato sia in Serie B che in A. Il classe 2000, scrive oggi Tuttosport, sarebbe oggetto della corte del Sassuolo in particolare, ma anche il Lecce si sarebbe inserito sul giovane Italiano, che in entrambe le squadre avrebbe garantito il minutaggio per cui il Bologna non riuscirebbe a garantire.