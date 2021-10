Bologna, Viola: "Ottima occasione, ho un maestro per i calci piazzati"

21-10-2021 15:31

Operazione flash conclusa dal Bologna e dal DS Riccardo Bigon per portare Nicolas Viola sotto le due torri.

Dopo il grave infortunio capitato a Kinglsey domenica a Udine e la lenta guarigione di Schouten, la dirigenza rossoblù non ci ha pensato un attimo per andare sul mercato e far firmare lo svincolato ex Benevento, che oggi è stato ufficialmente presentato alla stampa.

Il centrocampista si dice abbastanza pronto anche se per essere al 100% della forma, manca ancora un pò…

“Mi sono allenato con un personal trainer, ma ovviamente da solo non è possibile fare tutto il lavoro. Fisicamente sto bene ma ora sono in mano a fisioterapisti e preparatori per vedere quanto mi manca per essere al 100%”.

L’ex Benevento ha rifiutato altre chiamate: Bologna e Mihajlovic lo hanno convinto in poco tempo.

“Nel mio percorso calcistico penso di non aver dimostrato appieno tutte le mie qualità. Ho aspettato l’opportunità in una squadra di un certo livello per poter far vedere quello che sono. Mihajlovic lo conoscevo ma non di persona. Ho già avuto modo di parlarci, è uno molto schietto. Preferisco le persone così. Io sto fermo da tanto tempo, mi serve il giusto allenamento per mettermi in sesto, poi sono pronto”.

Quale può essere il suo ruolo nello scacchiere rossoblu? “Ho fatto sia il play che la mezz’ala. Deciderà il mister come impiegarmi. Riguardo i calci piazzati, qui c’è una persona che può insegnarmi tanto”.

