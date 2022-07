Bonucci fa la morale a de Ligt, Dybala e Zaniolo e scatena la bufera sul web

23-07-2022 09:03

Nel 2-0 con cui la Juventus ha debuttato felicemente nella tournèe americana battendo il Chivas Guadalajara è stato tra i pochi a non giocare neanche un minuto: Leo Bonucci – così come Vlahovic e McKennie – è rimasto in panchina per tutti i 90′ ma prima della partita s’era preso i riflettori in altro modo, ovvero rilasciando interviste pepate agli inviati dei vari quotidiani sportivi. E le sue parole hanno scatenato una bufera sui social.

Bonucci, che frecciata a de Ligt

Il primo a entrare nel mirino è stato de Ligt. Dice Bonucci: “alcune sue dichiarazioni lasciavano capire che non voleva restare alla Juventus. Però penso che alla base di tutto serva rispetto, il gruppo con cui è stato per tre anni gli è servito per crescere e la società ha investito su di lui. Gli auguro il meglio, però certe frasi dette in nazionale sono state poco carine. Ne abbiamo parlato dopo le vacanze e lui ha capito. Il Bayern è un grande club ma non è detto che in una squadra top sei destinato a vincere”.

Bonucci bacchetta la Roma e Zaniolo

Poi si passa alla Roma e a Dybala: “Dybala alla Roma mi incuriosisce perché Roma non è una piazzata facile. La Roma è nel limbo tra una grande stagione e rischiare di non entrare in Champions. Zaniolo può far comodo alla Juventus? Beh, dovete chiederlo a Cherubini.

“lui ancora non sa le potenzialità enormi che ha. Deve conoscersi ancora fino in fondo, ha avuto tutto e subito e deve capire come gestire questa enorme pressione. Per arrivare alla Juventus non bastano le qualità calcistiche. Se resterà alla Roma avrà modo di esaltarsi giocando con Dybala, se arriverà alla Juve cercheremo di metterlo a suo agio”.

I tifosi della Juve non dimenticano il passato milanista di Bonucci

Se queste ultime parole non sono piaciute per niente ai tifosi della Roma, che su twitter gliene hanno dette di tutti i colori, neanche le critiche a de Ligt sono passate inosservate. I tifosi della Juve ricordano come anche Bonucci abbia abbandonato la barca per passare al Milan, sia pur per un solo anno prima di pentirsi e tornare indietro.

Bonucci criticato dai fan bianconeri

Fioccano i commenti: “Bonucci già più interviste che minuti”, oppure: “E niente, dopo tanti anni Bonucci non ha ancora capito che deve stare muto, e che ė assolutamente inutile esporsi a figuracce. Il passato non gli ha insegnato nulla” e ancora: “Bonucci o sgabellucci ,quest’anno mi auguro tu possa fare la riserva di Gatti, Bremer, Danilo e del difensore che spero arriverà”

C’è chi scrive: “Bonucci che fa la morale a de Ligt. Memoria corta Leo” e ancora: “Non aver visto scendere in campo Bonucci contro il Chivas, pure quello è di buon auspicio” e infine: “Bonucci avrà sicuramente rinnovato il contratto ma non come giocatore perché quest’anno, il rettangolo di gioco lo vedrà con il binocolo !!! Gli hanno offerto però di portare le borracce in campo”.