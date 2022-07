I tifosi della Juve sentono aria di resurrezione, incantati da tre nuovi

23-07-2022 08:18

Due giovani dell’under 23 hanno segnato, aprendo (Compagnon dopo 10′) e chiudendo (Da Graca all’80’) la prima amichevole della Juventus in terra americana contro il Chivas Guadalajara ma a brillare sono stati soprattutto i nuovi acquisti. Senza Bonucci, McKennie e Vlahovic, rimasti in panchina, Allegri ha schierato due formazioni diverse tra primo e secondo tempo, ricevendo indicazioni positive sia dai baby che dai senatori ma i tifosi si sfregano le mani soprattutto per le prove dei nuovi acquisti.

Di Maria in 45′ incanta, bene anche Bremer

Su tutti c’è Angel Di Maria. L’argentino mostra tutta la sua qualità: agganci, sterzate, giocate, per sé e soprattutto per i compagni. El Fideo ha già mostrato buona parte del suo repertorio, ma anche Pogba ha convinto e con lui Gatti e Bremer. I due nuovi difensori non hanno fatto rimpiangere Chiellini e de Ligt.

I tifosi si esaltano per le giocate dei nuovi arrivi

In tanti si sono svegliati all’alba per vedere in tv la Juve e nessuno si è pentito a giudicare dalle reazioni sui social: “chi non l’ha vista in diretta non conosce ancora quella sensazione di benessere assoluto e sicurezza che dà avere Bremer dalla tua parte”.

I nuovi sono tutti promossi: “Gatti…… Come se Chiello non fosse andato via….. Deve crescere ma degno erede. Buona impressione alla prima”, oppure: “migliore in campo ovviamente Di Maria, l’asse con Pogba è qualcosa di sublime” e ancora: “Di Maria conferma che l’età più che un numero (34) è una sensazione: lui fa ancora un altro calcio”.

C’è chi scrive: “Migliore in campo di Maria 45 minuti a correre e creare” e ancora: “Di Maria spettacolare, Bremer benissimo. Non vedo l’ora di vedere Vlahovic-Di Maria in attacco” e poi: “Apprezzare il genio di Di Maria appena svegli è qualcosa che ci meriteremmo ogni mattina per iniziare al meglio la giornata (e che Fagioli…). Brava Juve mia” e infine: “Rispetto allo scorso campionato sembriamo una squadra ma soprattutto giochiamo a calcio”.