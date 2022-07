Nella conferenza stampa a Las Vegas durante la tournée negli Stati Uniti, il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri è apparso molto baldanzoso e ottimista come suo solito e ha fissato gli ambiziosi obiettivi per la prossima stagione.



Forte del ritorno di Paul Pogba e degli arrivi di Angel Di Maria e di Gleison Bremer, praticamente un grosso colpo di mercato per ogni reparto, il principale obiettivo dei bianconeri, secondo Allegri, non può essere che uno solo.

“La Juventus come sempre parte per centrare tutti gli obiettivi, quest’estate sono arrivati giocatori importanti, alcuni d’esperienza e altri giovani, inoltre è il secondo anno quindi partiamo già da una buona base. Dopo essere rimasti un anno senza trofei, per la prima volta in dieci anni, abbiamo il dovere di vincere lo scudetto”.