Juventus, Arrivabene: "Non lavoriamo per Morata"

21-07-2022

All’uscita dall’Assemblea di Lega, l’amministratore delegato della Juventus Maurizio Arrivabene ha spiazzato i tifosi bianconeri sul possibile ritorno di Morata: “Se lavoriamo per riportare Morata ad Allegri? No. Non c’è nessuna novità“.

Arrivabene ha anche commentato l’acquisto di Bremer: “È della Juventus. Ne siamo felici. Se è più bello per i tifosi averlo soffiato all’Inter? Non è questione di soffiarlo o meno a una concorrente, ma il mercato è aperto e ogni società fa quello che deve fare”.

