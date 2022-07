Juventus, Allegri pensa ancora a Morata: la mossa bianconera

17-07-2022 18:34

La Juventus si sta muovendo molto sul mercato e sono arrivati due grandi giocatori come Di Maria e Pogba. Il lavoro della dirigenza non è ovviamente finito qui, ci sono giocatori importanti in uscita come de Ligt e altri top player nel mirino. La prossima stagione i bianconeri ripartiranno da Vlahovic in attacco, ma Allegri vuole anche un sostituto del serbo che possa essere decisivo quando chiamato in causa.

Juve, Allegri vuole Morata

Negli ultimi giorni, il nome caldo è stato quello di Arnautovic, ma il Bologna continua a fare muro. Poco importa per Max Allegri, che come sostituto di Vlahovic non ha mai avuto dubbi: il tecnico toscano rivorrebbe infatti Alvaro Morata in bianconero.

Finito il prestito dall’Atletico Madrid, Morata qualche giorno fa ha salutato con questo bellissimo messaggio la Juventus: “Una delle cose più belle che mi sono capitate nella mia vita è stata avere l’opportunità di indossare questa maglia, ma ancor di più avere la possibilità di far vedere ai miei figli cosa vuol dire “Juventus” come forma di vita e questo lo porteranno sempre nel cuore. Edoardo è nato a Torino e sono orgoglioso di questo.

Grazie a tutti i miei compagni, staff e direttori, ai magazzinieri, fisioterapisti, medici e tutte le persone che lavorano dietro le quinte tante ore per noi…grazie di cuore siete persone meravigliose! A voi tifosi grazie mille per il vostro sostegno e una cosa è chiara: ho sempre difeso questa maglia con tutte le mie forze e sarò sempre juventino. Grazie di tutto FINO ALLA FINE”.

Juventus, pronta l’offerta per Morata

Morata ha detto addio alla Juve per la seconda volta, ma potrebbe anche esserci un terzo ritorno. L’attaccante spagnolo è tornato all’Atletico Madrid dopo la fine dei due anni di prestito, visto che la Juve non ha esercitato il diritto di riscatto a 35 milioni di euro. Ma adesso il club bianconero, come riporta Sportmediaset, è pronto per un’offerta ai Colchoneros per riportare lo spagnolo a Torino e per fare un altro regalo ad Allegri. Nelle prossime ore potrebbero esserci sviluppi.

