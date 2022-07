Alvaro Morata, il clamoroso retroscena sulla Juve

02-07-2022 11:14

In settimana, la Juventus, ha reso noto tre addii, nell’aria ma piuttosto importanti. Paulo Dybala, Federico Bernardeschi e Alavaro Morata. Quest’ultimo è passato di nuovo all’Atletico Madrid, prolungando il suo contratto fino al 2024.

Juve – Morata: è davvero finita?

Morata ha allungato il proprio contratto con l’Atletico Madrid fino al 2024: è finito quindi il prestito alla Juve e il giocatore starà un anno in più con il club spagnolo. Ma, c’è un ma, questo, secondo Gazzetta dello Sport, sarebbe un aspetto positivo che il direttore sportivo Federico Cherubini sarebbe cercando di sfruttare a proprio favore per riportare il giocatore a Torino. Il rinnovo di un altro anno apre la stata a una nuova operazione di prestito.

Morata tra Atletico Madrid e Juve

Ora quindi si apre un nuovo corso per Alvaro Morata e per la Juve. In origine il contratto prevedeva il suo riscatto per 35 milioni di euro, una cifra però proibitiva per le casse bianconere. L’anno in più di contratto potrebbe dare il via a una nuova trattativa abbassando così il prezzo dell’eventuale riscatto: si può arrivare anche a 25 milioni. Molto dipenderà da quello che si diranno i due club: potrebbe esserci sempre la formula del riscatto o una cessione a titolo definitivo.

Alvaro Morata, uomo simbolo della Juve e tra i preferiti di Allegri

A sperare che questo scenario si verifichi è soprattutto il condottiero dei bianconeri, Massimiliano Allegri. L’allenatore vede lo spagnolo come l’uomo perfetto per i suoi schemi: lo metterebbe, come fatto in passato, sia a sinistra che al centro. Morata è uomo simbolo, amato dai tifosi ma anche dall’ambiente. Ergo, la Juve deve ora aspettare e sperare che questa ipotesi e suggestione diventi realtà.

