Juventus, svolta nella corsa a Zaniolo: si avvicina l'intesa con la Roma

02-07-2022 08:22

Due esterni d’attacco, un centrocampista pensante e la ciliegina Pogba. Più varie ed eventuali, ovvero un difensore centrale di riferimento in caso di partenza di De Ligt, e un centravanti al quale assegnare il ruolo di vice Vlahovic. Queste le linee guida che Max Allegri ha fornito ai dirigenti della Juventus in tema di mercato al termine dell’ultimo campionato di Serie A.

Juventus, si lavora a nuovi acquisti aspettando Pogba e Di Maria

Non staremo parlando di un manager all’inglese, ma il tecnico livornese, forte di un ricco contratto fino al giugno 2024, sembrava avere subito le idee chiare su come riportare la squadra in lotta per lo scudetto dopo due anni deludenti, compreso il primo della sua “seconda vita” a Torino.

E i “compiti delle vacanze” per il duo Arrivabene-Cherubini stanno procedendo discretamente spediti, con trattative aperte anche nel mercato in uscita, anche se il sogno di avere la rosa pronta per il giorno del raduno è rimasto tale.

Mercato Juventus, dopo Di Maria in arrivo un altro esterno

Lunedì 4 luglio, infatti, inizierà ufficialmente la stagione 2022-’23 della Juventus, con le visite mediche di rito alla Continassa e l’inizio del ritiro, in loco, prima della tournée negli Stati Uniti. Paul Pogba si aggregherà qualche giorno dopo, fruendo di giorni supplementari di vacanza per gli impegni di giugno con la nazionale, e così farà anche Angel Di Maria, sul cui ingaggio restano solo da definire dettagli burocratici.

E gli altri ruoli da coprire? Le trattative procedono, almeno per quanto riguarda l’attacco.

Juve, c’è lo scatto per Zaniolo: Arthur nell’affare

Nelle ultime ore il nome di Filip Kostic sta perdendo quota. Il serbo dell’Eintracht Francoforte, in scadenza nel 2023, aspetta un cenno dalla Juve, ma allenatore e dirigenti sembrano aver messo la pista in secondo piano preferendo puntare su Nicolò Zaniolo.

Il jolly d’attacco della Roma e della nazionale è diventato l’obiettivo principale dei bianconeri, che sembrano aver trovato la chiave giusta nella trattativa con la Roma: dopo i primi approcci all’insegna di un prestito oneroso con obbligo di riscatto, modalità bocciata dai dirigenti giallorossi, l’accordo non sembra lontano attraverso uno scambio che porterebbe a Roma Arthur insieme ovviamente a un lauto conguaglio a favore dei giallorossi.

Il regista ex Barcellona è gradito a Mourinho, da tempo alla ricerca di un centrocampista che possa dettare i tempi e potrebbe rilanciarsi nella Capitale. La principale alternativa a Zaniolo per la Juve è Domenico Berardi del Sassuolo, sul quale però è tornato forte il Milan, pronto a sbloccare il mercato dopo i rinnovi di Massara e Maldini.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE