Juve, cessione Rabiot: si lavora ad un intrigante scambio col Liverpool

01-07-2022 17:00

È uno scambio parecchio stuzzicante quello che la Juventus starebbe cercando di mettere in piedi col Liverpool per completare la cessione di Adrien Rabiot.

Juve, l’interesse per Rabiot dalla Premier

Il francese della Juventus infatti è stato messo sulla lista dei sacrificabili e, seppur un anno d’anticipo rispetto alla scadenza del contratto, si sarebbe convinto a guardarsi intorno.

Così non ci è voluto molto prima che arrivassero i sondaggi da parte di diverse squadre di Premier League e fra queste anche quello del Liverpool.

Juve, il nome richiesto al Liverpool

I Reds avrebbero individuato in lui il profilo ideale per rinforzare la propria rosa a centrocampo e dare in questo modo un’alternativa in più a Jurgen Klopp.

Registrato quest’interessamento, stando a quanto riportato dall’Indipendent, la Juventus avrebbe subito pensato a uno scambio chiedendo prima Naby Keita e poi correggendo il tiro con Roberto Firmino.

Perché la Juve trarrebbe giovamento dallo scambio

L’attaccante brasiliano classe 1995 è reduce da una stagione poco felice dove, rispetto al passato, ha faticato a incidere e avrebbe bisogno di rilanciarsi.

In un nuovo ambiente e un nuovo contesto agonistico gli stimoli per riuscirci certamente sarebbero superiori e questo, in termini pratici, porterebbe alla Juventus una punta con diversi gol in tasca, fame e grandi colpi sottoporta: insomma il profilo perfetto per colmare, assieme a Di Maria, il vuoto lasciato dalla partenza di Paulo Dybala.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE