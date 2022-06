Juve scatenata: preso Di Maria, in arrivo un altro big in fascia

29-06-2022 16:43

La Juventus non si fermerà ad Angel Di Maria: il club bianconero ha sbloccato lo stallo durato diverse settimane per l’ingaggio dell’argentino ex Psg, ormai deciso a sbarcare in bianconero. Ma l’ex Real non sarà l’unico colpo in arrivo in attacco.

Juventus a caccia di un altro attaccante esterno

Gli uomini di mercato della Vecchia Signora puntano a chiudere l’operazione Di Maria entro pochi giorni, le due parti hanno intensificato i contatti per trovare l’intesa, da limare gli ultimi dettagli su ingaggio (intorno ai 6 milioni di euro) e bonus. La Juve è pronta ad incamerare il colpo ad effetto già nel fine settimana ma guarda già oltre, ad un altro elemento che possa rinforzare la batteria di attaccanti esterni a disposizione di Massimiliano Allegri.

Domenico Berardi resta uno dei nomi più ambiti, tanto che secondo i bookmakers le possibilità di un suo arrivo sono drasticamente aumentate nelle ultime ore. L’esterno del Sassuolo è un vecchio pallino della dirigenza bianconera, e il suo trasferimento sarebbe più fattibile rispetto ad altri obiettivi di mercato.

Juve: i casi Zaniolo e Kostic

Nicolò Zaniolo è l’altra pista che la Juve sta seguendo con assiduità. Le tensioni tra il giocatore e l’ambiente giallorosso e il mancato rinnovo facilitano i bianconeri, e la valutazione di 55 milioni di euro potrebbe abbassarsi in caso di inserimento di una contropartita. E poi c’è Filip Kostic: il giocatore ha da tempo detto sì al club piemontese, ma manca ancora l’accordo con l’Eintracht Francoforte, che ritiene insufficiente l’offerta torinese. La differenza è di circa 5 milioni di euro.

Juventus: tutto fatto per Cambiaso

In difesa la Juventus sta per mettere a segno un colpo sulla fascia sinistra. Il terzino Andrea Cambiaso ha detto sì ai bianconeri e potrebbe firmare a breve con la Vecchia Signora. Cherubini inserirà nell’operazione il giovane centrale Dragusin, valutato 5 milioni di euro: andrà al Genoa più un conguaglio economico di circa 4 milioni di euro per Cambiaso.

L’operazione potrebbe chiudersi nel giro di pochi giorni, considerato che il giocatore ha già detto sì ai bianconeri.

