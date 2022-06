Roma-Zaniolo, scontro totale: la cessione si complica

26-06-2022 23:58

La Roma e Nicolò Zaniolo sono davvero ai ferri conti, e il rapporto si sta lentamente ma inesorabilmente logorando. La Roma infatti non sta prendendo bene tutte le voci che circolano sul ragazzo, e sospetta che ci sia in atto una campagna di comunicazione per allontanarlo da Roma a un prezzo inferiore.

Riporta calciomercato.com che ora la proprietà americana si sarebbe incattivita, e non avrebbe più intenzione ne di offrire a Zaniolo un rinnovo ne di trattarlo in modo diverso dalle altre.

Inoltre, sembra che ora la Roma non accetterà meno di 60 milioni, se provenienti dall’Italia. Juventus e Milan dunque sono avvisate, anche se si sa, le cose cambiano molte velocemente sotto il sole estivo.