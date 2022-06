Juve, Kostic a un passo: cosa manca per la fumata bianca

28-06-2022 15:55

La nuova Juventus di Massimiliano Allegri vuole tornare in alto, al vertice del campionato italiano. E per farlo, vuole volare sulle ali. Ultimamente vanno di moda quelle mancine a Torino: con Angel Di Maria si è ormai ai dettagli e la pista Zaniolo sempre calda, c’è anche un altro nome che potrebbe andare a rinforzare il reparto offensivo bianconero.

Kostic, la Juve deve convincere l’Eintracht

Sul taccuino della dirigenza bianconera e non solo infatti, c’è da tempo Filip Kostic, che rispetto alle altre papabili destinazioni però sarebbe molto felice di trasferirsi all’ombra della Mole. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il numero 10 dell’Eintracht Francoforte avrebbe raggiunto da tempo un accordo per quanto riguarda l’ingaggio che andrebbe a pattuire alla corte della Vecchia Signora.

Tuttavia, rimane da sciogliere il nodo riguardante l’intesa proprio tra i due Club in questione: la Juve per il momento non ha proposto più di 15 milioni di euro, facendo leva sul fatto che Kostić è in scadenza nel 2023. La richiesta dei tedeschi, tuttavia, per ora rimane di almeno 20 milioni. Distanza che appare colmabile in qualche modo.

Qualità e quantità: cosa porterebbe Kostic alla Juve

Con 4 gol e 9 assist nella stagione 2021/22, culminata con la vittoria dell’Europa League da parte dell’Eintracht, Filip Kostić si è dimostrato un giocatore sul quale poter fare affidamento anche a livello europeo. La qualità del suo sinistro non è in discussione, ma anche a livello di corsa e grinta Kostic sembra incarnare i valori della Juve. Un matrimonio che per ora appunto non è ancora imminente, ma le due parti – come detto – si stanno strizzando l’occhio a vicenda da diverso tempo.

Kostic, la Juve parlerà serbo?

Il profilo dell’esterno offensivo classe 1992, che ama giocare sulla fascia sinistra e proporre cross tagliati in mezzo all’area, sarebbe molto gradito ad Allegri e non solo. SIcuramente Dusan Vlahovic, connazionale di Kostić, sarebbe lieto di ricevere palloni invitanti a ridosso della porta avversaria. E considerate le difficoltà in tal senso evidenziate dalla Juve, Kostić potrebbe dare una grossa mano ai bianconeri. Come la darebbe Milinkovic-Savic a centrocampo… Ma questo probabilmente rimarrà un sogno, specialmente se Nedved e Arrivabene concluderanno la trattativa per riportare alla Continassa Paul Pogba.

