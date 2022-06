Zaniolo, la Juventus sorpassa il Milan: il jolly in mano a Cherubini

27-06-2022 13:35

È un nome sempre più caldo sul mercato quello di Nicolò Zaniolo, giocatore che, vista la montante freddezza nei rapporti con la Roma, potrebbe lasciare la Capitale in questa sessione di mercato.

Zaniolo, la posizione della Roma

L’atteggiamento del ventiduenne di Massa infatti, a segno nell’ultima finale di Conference League, pare aver decisamente infastidito negli ultimi tempi il management giallorosso.

Quest’ultimo quindi avrebbe intimato al giocatore di presentarsi come tutti in ritiro il prossimo 5 luglio manifestandogli l’intenzione di trattare e chiudere il capitolo rinnovo solo a settembre, a mercato chiuso.

Zaniolo, il sorpasso della Juventus

Il problema per la Roma è che Zaniolo è un giocatore che ormai ha un interesse conclamato sul mercato e quindi ha tante squadre pronte ad affondare il colpo per strapparne i servigi.

Su tutte, come riportato da Repubblica, nelle ultime ore la Juventus pare aver fatto un deciso passo in avanti salendo in pole position ai danni del Milan.

Zaniolo, le carte in mano alla Juventus

I bianconeri, soprattutto in caso di cessione di De Ligt, avrebbero immediatamente quella disponibilità economica per venire incontro e soddisfare le alte pretese della Roma (60 milioni).

Anche però qualora la cessione del difensore olandese non dovesse concretizzarsi, i piemontesi potrebbero giocarsi la carta della contropartita tecnica da inserire nella trattativa per limare la parte cash dell’offerta.

In quest’ottica, Cherubini sarebbe pronto a mettere sul piatto niente meno che Moise Kean, profilo (proposto anche al PSG) che alla Roma porterebbe chili, centimetri e reti sottoporta rimpiazzando parzialmente la partenza del toscano. Il suo nome, unito a un adeguato conguaglio economico, potrebbe essere quello giusto per far vacillare definitivamente i giallorossi e convincerli a mettersi al tavolo per l’esuberante azzurro, sempre atteento nel guardarsi in giro.

