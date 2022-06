Juventus, fissato il prezzo per de Ligt: la Premier alla finestra

26-06-2022 16:29

La Juventus vuole fare cassa e per questo motivo è prevista una probabile partenza di un big sul mercato. Tra i candidati principali c’è sicuramente de Ligt, arrivato tre anni fa a Torino e desideroso già di una nuova esperienza, magari in Premier League. Il difensore olandese poco tempo fa è uscito allo scoperto, mostrando qualche malumore dopo le ultime due annate.

Juventus, le parole di de Ligt

Queste le recenti parole di de Ligt sul suo rinnovo con la Juventus: “Al momento sono in corso dei colloqui, ci sono dei passi da fare e quando sarà il momento deciderò se rinnovare oppure se guardare oltre… Guardo sempre a ciò che è meglio per me in termini di progetto sportivo. Due quarti posti di fila non sono sufficienti, da questo punto di vista dovremo fare dei passi avanti, così è deludente. La Juventus è un club che vuole e deve essere sempre campione”.

De Ligt è però soddisfatto della sua annata: “Questo è il mio anno migliore finora, sia per il minutaggio che per il modo in cui ho giocato. Sono diventato uno dei leader designati dal club? Non lo so. Il club me ne ha parlato e in questa stagione ho dimostrato con gli infortuni di Chiellini e Bonucci di cosa sono capace. Ho dovuto prendere il comando ed è andata bene. Credo che questo sia il prossimo passo”.

Juventus, fissato il prezzo per de Ligt

Nelle ultime ore Arrivabene e il direttore dell’area tecnica Federico Cherubini si sono incontrati a Forte dei Marmi per un summit di mercato e su de Ligt le idee sono chiare: chi vuole strapparle l’olandese deve onorare la clausola di risoluzione prevista nel suo contratto (intorno ai 120 milioni di euro). Sulle tracce del difensore ci sono soprattutto il Chelsea e il Manchester United.

Juventus, si accettano contropartite adeguate

La Juventus è disposta anche ad accettare contropartite: i blues hanno messo sul piatto Werner ma i soldi in più offerti per de Ligt non hanno convinto la società bianconera. Anche il Manchester United di mister Ten Hag, che ha allenato il difensore ad Amsterdam, vuole tentare il colpo e nei prossimi giorni potrebbero arrivare offerte ufficiali. La Juve aspetta, ma non farà sconti e chi vuole de Ligt è avvisato.

