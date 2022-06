SONDAGGIO - Calciomercato Juventus: cosa ne pensi dell'idea Zaniolo?

27-06-2022 13:32

Puntuale come ogni sessione di calciomercato, anche quest’estate i nomi di Nicolò Zaniolo e la Juventus sono inevitabilmente accostati ma, stavolta, gli elementi per trattare la notizia come più di un semplice voce di corridoio ci sono eccome. Da Di Maria a un rinnovo che non arriva, fino alla suggestione Cristiano Ronaldo… Ma procediamo con ordine.

La Juventus pensa a Zaniolo: e Di Maria?

Con la chiusura, a quanto pare, della telenovela Angel Di Maria la Juventus può pensare ai successivi colpi di calciomercato. L’accordo con l’esterno argentino è stato raggiunto sulla base di un contratto annuale da 7 milioni di euro come richiesto dal giocatore: per i bianconeri si tratta di una mezza vittoria, visto che contavano di strappare almeno un biennale per usufruire degli incentivi del Decreto Crescita. Ed è proprio perchè la permanenza del Fideo a Torino sarà così breve che la Juve è tornata prepotentemente su Zaniolo. L’uno non esclude l’altro, insomma, e visti i frequenti problemi fisici di entrambi non è difficile pensare che i due raramente si pesteranno i piedi, anche perchè volendo potrebbero essere schierati contemporaneamente in un ipotetico 4-2-3-1.

La Roma è stufa e sogna Cristiano Ronaldo

Il comportamento tenuto nelle ultime settimane da Zaniolo e dal suo staff non è affatto piaciuto alla Roma, che dopo aver giustamente celebrato il match winner della Conference League è tornata sulla sua posizione: sì al rinnovo del contratto in scadenza nel 2024, ma solo a determinate condizioni. I giallorossi propongono uno stipendio a salire che porterebbe il classe 99 a guadagnare 5 milioni a stagione nei prossimi anni, mentre Zaniolo li chiede fin da subito, di fatto raddoppiando l’attuale ingaggio di 2,5 milioni. La Roma non è intenzionata a scendere a compromessi e si fa forza dei due anni rimanenti per non forzare la mano. Anche perchè, non è un mistero, all’orizzonte si staglia la pazza idea Cristiano Ronaldo che è pronto a un’ulteriore sfida dopo il flop del Manchester-bis.

Sacrificare De Ligt per Zaniolo?

Stiamo pian piano ricomponendo i pezzi del puzzle, al quale però manca un ultimo tassello: il cartellino di Zaniolo è valutato 60 milioni dalla Roma, una cifra che al momento i bianconeri non sono pronti a mettere a bilancio se non con la cessione di un big. Tutte le strade portano a De Ligt, che di recente non ha nascosto di essere deluso dai due quarti posti di fila e di ambire a qualcosa di più. L’olandese ha una clausola rescissoria da 120 milioni di euro, cifra inarrivabile per chiunque al momento, ma la sensazione è che la Juve sia disposta ad accettare anche un’offerta di molto inferiore se la volontà del giocatore è quella di cambiare aria. De Ligt lascerebbe però un buco in rosa non indifferente, alla luce anche dell’addio di Chiellini, che costringerebbe la dirigenza a un ulteriore investimento.

