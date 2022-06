Come giocherà la Juventus se arrivano Di Maria, Pogba e Paredes

27-06-2022 09:21

Un mesetto a lamentarsi dell’immobilismo sul mercato e un giorno per sognare a occhi aperti. Non sono sogni di mezza estate, però. I tifosi della Juventus si svegliano con tanti fuochi d’artificio, leggendo dei colpi in arrivo. Tanto tuonò che piovve: a Pogba, che sarà annunciato tra qualche giorno, stanno per aggiungersi anche Di Maria – che sembra aver sciolto le riserve dopo lunga pausa meditativa tra un tuffo e l’altro nelle sue vacanze, e Paredes (che – dicunt – avrebbe fatto da gancio per convincere il Fideo) che egualmente sembra a un passo. E non finisce qui perchè altri movimenti (anche in uscita) potrebbero portare ad altri arrivi come Milenkovic (se de Ligt – come sembra – emigra in Premier) e come Simeone, destinato a diventare il vice-Vlahovic.

Con Di Maria Allegri ha tante soluzioni in più davanti

Il sì di Di Maria è sicuramente la notizia – non ancora certa, ma assai probabile – più importante. Con l’argentino Allegri ha in un colpo solo un campione esperto e abituato a vincere, un jolly utilizzabile sia come esterno, sia dietro gli attaccanti che come seconda punta e un leader di personalità. Tutto quello che aveva sempre desiderato finora.

Allegri punterà sul gioco sulle fasce con Di Maria

Nell’ultima intervista, rilasciata a Barzagli per Dazn, Allegri aveva anticipato una novità tattica: ” Nella prossima stagione potremmo anche vedere una Juve con due esterni”. Con l’obiettivo di aiutare di più Vlahovic, ma non solo, i bianconeri metteranno il turbo sulle fasce. Aspettando Chiesa, che tornerà per ottobre, ci saranno Cuadrado e Di Maria sugli esterni ma cambierà qualcosa anche in difesa.

In arrivo alla Juventus anche Cambiaso e Milenkovic

A sinistra infatti sulla fascia dovrebbe arrivare Cambiaso: la Juve è in vantaggio sull’Inter nell’asta per il mancino del Genoa che sarà il titolare con uno tra Pellegrini ed Alex Sandro come riserva. Se de Ligt parte verrà acquistato Milenkovic (difficile si possa arrivare a Koulibaly) con Gatti come prima riserva mentre a destra toccherà a Danilo con De Sciglio come alternativa.

Juve, centrocampo stravolto con Pogba e Paredes

Le novità maggiori ci saranno a centrocampo: con Pogba e il probabile arrivo di Paredes Allegri avrà sia il leader in mezzo al campo che il regista puro (al posto di Arthur). Il terzetto si completerà con Locatelli, che il tecnico juventino stima moltissimo, ma saranno utili anche tutti gli altri (Zakaria, McKennie, i baby Fagioli e Miretti, in attesa di capire il futuro di Rabiot).

Simeone il favorito come vice-Vlahovic nella Juventus

Restano gli attaccanti: qui qualche punto interrogativo c’è. Al momento appare difficile il riscatto di Morata ma non è detta l’ultima parola, anche per Moise Kean si attendono sviluppi ma piace intanto Simeone, che dovrebbe essere il vice-Vlahovic.

Come giocherà la Juventus nella prossima stagione

Ecco dunque un’ipotetica formazione della Juventus per l’anno prossimo: JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, Milenkovic, Cambiaso; Pogba, Paredes, Locatelli, Cuadrado (Chiesa), Vlahovic, Di Maria. A disp. Perin, De Sciglio, Alex Sandro, Rugani, Gatti, McKennie, Zakaria, Fagioli, Miretti, Morata?, Simeone?. All. Allegri.

