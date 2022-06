Juventus, finita la telenovela Di Maria: i tifosi subito all’attacco

26-06-2022 18:11

La Juventus sembra finalmente essere riuscita a convincere Angel Di Maria. I bianconeri sono all’inseguimento dell’attaccante argentino da diverse settimane, hanno modificato più volte l’offerta al calciatore e soltanto nelle ultime ore la situazione sembra essersi definitivamente sbloccata con El Fideo che dovrebbe firmare il contratto nei prossimi giorni.

Gazzetta dello Sport: Di Maria sarà della Juve

A rivelare la fine della telenovela tra la Juventus ed Angel Di Maria è stata la Gazzetta dello Sport che in un pezzo a firma di Giovanni Albanese ha rivelato che in settimana dovrebbe arrivare la firma sul contratto e che tra le due parti, dopo una lunga fase di stallo, si lavora soltanto per limare gli ultimi dettagli.

Juventus: la lunga telenovela Di Maria

Nel corso delle ultime settimane, sin dalla fine del campionato, si è parlato sempre con maggiore insistenza del possibile arrivo di Di Maria alla Juventus. Il giocatore argentino che vanta una grandissima esperienza in ambito internazionale sarebbe stata una precisa richiesta di Massimiliano Allegri che lo considera una sorta di jolly sia per il centrocampo che per l’attacco. L’argentino però ha titubato a lungo aspettando di capire anche le intenzioni del Barcellona. Ma alla fine sembra essere rimasto colpito dalla determinazione della società bianconera.

Tifosi Juve tra entusiasmo ed ironia

La notizia della fine della trattativa ha scatenato la reazione dei tifosi della Juventus: “Il caso Di Maria – scrive Piero – è giunto al culmine dopo giorni di notizie contrastanti. Secondo me in questo due mesi non ci ha capito nulla nessuno”. Ma c’è chi come Dox chiede subito risultati: “Con l’arriva di Pogba e Di Maria si può dire che l’unico risultato possibile per la Juve sia lo scudetto o dovremo di nuovo sentire che Allegri sta facendo un miracolo se arriva quarto?”.

Tante reazioni sono però di ironia dopo una trattativa lunghissima e che ha messo a dura prova la pazienza dei tifosi: “Queste trattative flash non le ho mai capite”, scherza Roberto. Mentre Avenger scrive: “Meglio prendere tempo fino a novembre e ragionarci un pochino”. E ancora: “Calma, è affare di qualche settimane e verrà risolto tutto”.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE