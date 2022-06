27-06-2022 13:01

Per ora la Juventus non ha ancora ricevuto alcuna offerta davvero convincente per Matthijs De Ligt, difensore che negli ultimi mesi ha fatto capire di essere tutt’altro che contrario a un suo eventuale addio ai bianconeri.

Juventus, in Premier l’alternativa a Koulibaly

Nel caso arrivasse, la dirigenza bianconera non vuole farsi trovare impreparata: di qui il dialogo aperto con Fali Ramadani, procuratore di Kalidou Koulibaly, leader del Napoli e prima scelta per Max Allegri come rinforzo in difesa.

Secondo Nicolò Schira, giornalista della Gazzetta dello Sport, la Juventus non avrebbe però perso di vista un altro centrale, più giovane di Koulibaly ma dal grande potenziale, che i bianconeri stanno seguendo già da tempo. “Se Matthijs De Ligt partisse – ha scritto il giornalista su Twitter – la Juventus proverebbe a ingaggiare Kalidou Koulibaly o Gabriel Magalhaes. Ci sono diversi obiettivi dei bianconeri come possibile nuovo centrale di difesa”.

Juventus su Gabriel per il post-De Ligt

Gabriel è il 24enne difensore brasiliano che l’Arsenal ha prelevato dal Lille nel settembre 2020 per 26 milioni di euro: gran fisico e abile nei colpi di testa – ben 5 le sue reti nell’ultima Premier League – Gabriel è anche piuttosto rapido per la sua stazza e dotato di un piede sinistro che si fa apprezzare in fase di impostazione. Convocato nel Brasile, non ha ancora avuto modo di debuttare con la Seleçao: per molti, però, è destinato a diventarne un punto fermo.

Il suo costo è alto – non meno di 40 milioni di euro – anche perché il suo contratto con l’Arsenal scadrà solo nel 2025. Se dovesse partire De Ligt, però, la Juventus avrebbe le risorse per arrivare a prenderlo. Un’ipotesi che stuzzica i tifosi bianconeri sui social.

I commenti dei tifosi della Juve all’ipotesi Gabriel

“Beh dai, se prendiamo uno di questi riusciamo a limitare la perdita di De Ligt”, afferma Rudolph soddisfatto. “Gabriel ha mostrato di essere un difensore valido in Premier. In serie A potrebbe dominare”, aggiunge Cojabo. “Gabriel sarebbe un buon rimpiazzo, non del valore di Koulibaly, ma più giovane”, commenta Mario.

Cris, invece, spera che la Juve faccia “doppietta”: “Per la verità ci sarebbe già servito un sostituto per Chiellini… Dovremmo prenderli entrambi”. Stessa preoccupazione per Chiara: “Ma Chiellini chi lo sostituisce? Via state dimenticando che anche alla Juve è già andato via un difensore”.

