Juventus, proseguono i discorsi per il rinnovo di De Ligt: big alla finestra

27-05-2022 16:40

La Juventus è impegnata nella trattativa per il rinnovo di contratto del difensore olandese classe 1999 Matthijs De Ligt, in scadenza con la Juventus nel 2024. L’olandese ex Ajax ha un contratto importante e sempre deciso a prolungare, e la Juve può contare anche sul fatto che De Ligt appartiene alla scuderia del compianto Mino Raiola, agenti coi quali al Juve sta trattando Pogba.

Si parla per De Ligt di un prolungamento per una sola stagione, dal 2024 al 2025, con sensibile diminuzione della clausola rescissoria ma anche diminuzione dell’ingaggio, dato che al momento coi suoi otto milioni è il più pagato della rosa.

Inoltre, come scrive il Corriere dello Sport, oltre al Chelsea, da parecchio segnalato sull’olandese, alla finestra ci sono anche Barcellona e Liverpool.