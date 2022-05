27-05-2022 11:10

Alex Sandro è stato tra i giocatori più criticati da parte dei tifosi della Juventus, che nel corso della stagione hanno accusato ripetutamente la società di non essere stata in grado di trovare un’alternativa di livello al brasiliano.

Juventus a caccia di rinforzi per la fascia

Max Allegri in quella posizione ha utilizzato anche Luca Pellegrini, giudicato ancora acerbo dai tifosi, e Mattia De Sciglio, altro giocatore vittima di continue critiche da parte dei supporter bianconeri, che ora si attendono un vero rinforzo dalla prossima campagna acquisti. Ma sul mercato la Juventus sta sondando vari profili e al momento la scelta sarebbe ridotta a due candidati.

Juventus, i due nomi per la corsia sinistra

Il primo è Emerson Palmieri, il 28enne terzino sinistro italo-brasiliano della Nazionale che, dopo una stagione in prestito al Lione, sta per tornare al Chelsea. I Blues non sembrano intenzionati a puntare su di lui, perciò la Juventus potrebbe riuscire a mettere le mani su Emerson Palmieri e aggiudicarsi così un terzino affidabile, con esperienza e personalità.

L’alternativa è una delle rivelazioni del campionato di serie A appena terminato, ovvero Destiny Udogie. Il terzino italo-nigeriano, che compirà 20 anni a novembre, ha impressionato per forza fisica, qualità tecniche e personalità nel suo primo anno all’Udinese, club con cui da sempre la Juventus conclude buoni affari.

I tifosi della Juventus votano Udogie

Non è ancora nota la valutazione che il club friulano fa di Udogie, fatto sta che il classe 2002 ha già conquistato i tifosi della Juventus sul web: tra Emerson Palmieri e l’italo-nigeriano, infatti, gli juventini sperano proprio che arrivi il secondo.

“Udogie è molto forte, speriamo arrivi lui”, commenta Fausto su Facebook. “Tra i due Udogie tutta la vita”, gli fa eco Giovanni. “Palmieri il preferito della Juve? Dai non scherziamo, Udogie è molto meglio”, scrive Enrico.

“Alex Sandro-Palmieri potrebbe essere la coppia di terzini più inutile dai tempi di Grygera, Zebina, Molinaro e De Ceglie”, il parere di Giuseppe, che tira fuori i nomi di altri difensori poco amati dal tifo juventino. “Palmieri non è da Juventus, Udogie potrebbe diventarlo”, la chiosa di Davide.