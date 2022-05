Mercato Juventus: dopo Pogba e Di Maria spunta un nuovo nome

26-05-2022 19:39

La Juventus, reduce da un’annata che sarebbe stata totalmente fallimentare se non fosse per la conquista del quarto posto che vale la qualificazione alla prossima Champions League, sta continuando a lavorare sul mercato e almeno due nomi nel mirino della dirigenza bianconera sono alla luce del sole.

Mercato Juventus: mancano solo i dettagli per riavere Pogba

Il primo di questi due nomi, naturalmente, è quello di Paul Pogba, cavallo di ritorno visto che ha giocato nella Vecchia Signora dal 2012 al 2016, per poi passare al Manchester United, da dove peraltro era arrivato. Sono attesi a breve contatti tra la dirigenza juventìna e lo staff del francese, che però ha già fatto la sua scelta, e l’operazione è in chiusura: mancano solo alcuni dettagli sui bonus.

Mercato Juventus: anche per Di Maria la chiusura dell’affare è vicina

Il secondo nome è quello di Angel Di Maria. Anche per l’argentino del PSG ed ex Benfica, Real Madrid e Red Devils, la chiusura sembra vicina: la Juve ce l’ha in mano e la sensazione che da un momento all’altro possa essere fatta c’è tutta. Ma Massimiliano Allegri vorrebbe anche un regista di centrocampo ed è in queste ultime ore che è spuntato un nome nuovo.

Mercato Juventus: il nuovo nome è Lucas Torreira

Secondo Sport Mediaset, il nome sarebbe quello di Lucas Torreira, reduce da una grande stagione con la Fiorentina, la sua prima in viola dopo un passato in Serie A con la Sampdoria e in B col Pescara. L’uruguayano è in prestito dall’Arsenal ma manca l’accordo sul diritto di riscatto sia tra i club sia col calciatore, e la Juventus sarebbe pronta a inserirsi. I costi di cartellino e ingaggio sono infatti proibitivi per i viola, ma non sarebbero un problema per i bianconeri che con lui potrebbero finalmente dare una svolta alla qualità del centrocampo.