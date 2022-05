Man United, ecco la richiesta di Pogba alla Juventus

19-05-2022 19:23

L’unica cosa certa in questo momento, per quanto riguarda il futuro di Paul Pogba, è che non sarà allo United la prossima stagione. Tornato ad Old Trafford nel 2016, il Polpo non ha mai toccato le vette raggiunte in bianconero, seppure sia stato capace di vincere un trofeo internazionale (l’Europa League con Mourinho, impresa sfuggitagli in bianconero).

Le due squadre sulle tracce del classe 1993 sono PSG e Juventus. I francesi offrono a Pogba uno stipendio di almeno 10 milioni di euro, mentre i bianconeri godono della preferenza del calciatore.

Proprio per questo, Pogba vorrebbe andare alla Juve ma non vorrebbe perdere i soldi che gli garantirebbe il PSG. Dunque, come scrive TMW, il campione del mondo 2018 cerca tutto, la Juve e i soldi. Ecco perchè avrebbe chiesto alla Vecchia Signora di provare almeno a pareggiare l’offerta dei francesi, che al momento è appunto di 10 milioni di euro.

