La prima Conference League è della Roma: Zaniolo piega il Feyenoord

25-05-2022 23:04

Con un gol di Nicolò Zaniolo nel primo tempo la Roma all’Air Albania Stadium di Tirana ha vinto la prima edizione della Conference League battendo il Feyenoord per 1-0. José Mourinho, al suo ritorno sulla panchina di una squadra italiana, vince subito una coppa continentale: non a caso era stato lui a vincere l’ultima, la Champions League del 2010 con l’Inter.

Non ci sono grandi occasioni nel primo quarto d’ora, oi al 17’ la Roma perde Mkhitaryan che risente di nuovo della lesione al flessore della coscia destra e viene sostituito da Sergio Oliveira. Al 32’ i giallorossi vanno improvvisamente in vantaggio: lancio lungo di Mancini, Zaniolo in area stoppa di petto e con un tocco di sinistro beffa Bijlow.

Al 41’ Rui Patricio, con un uomo del Feyenoord a terra, rischia la clamorosa papera su un destro da fuori di Kokcu: non aggancia il pallone che per sua fortuna gli rimbalza piano sul petto e quindi può bloccare. Sono misteriosamente ben quattro e mezzo i minuti di recupero e gli olandesi chiudono il primo tempo all’attacco ma senza esito.

Il Feyenoord comincia la ripresa così come aveva concluso il primo tempo, e cioè all’attacco, e al 47’ ha una doppia clamorosa occasione: prima Trauner sottomisura manda il pallone a stamparsi sul palo a Rui Patricio battuto, poi Til tira a colpo sicuro dopo un batti e ribatti ma l’estremo difensore giallorosso è strepitoso, e si ripete al 50’ deviando un sinistro terrificante di Malacia sull’incrocio dei pali.

Il secondo tiro in porta della Roma dopo quello del gol arriva al 73’ con un destro di Veretout da fuori deviato in tuffo da Bijlow, che all’85’ respinge anche un sinistro centrale di Pellegrini. Nel recupero, su spizzata di testa sbagliata di Smalling (il suo primo errore) Linssen manca clamorosamente il pallone del pareggio. Non c’è più tempo per gli olandesi, la Roma si porta a casa una coppa europea a 61 anni dalla Coppa delle Fiere del 1961.