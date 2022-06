Roma: il Tottenham sonda il terreno per Zaniolo

24-06-2022 23:32

Tramite il direttore sportivo degli Spurs Fabio Paratici, il Tottenham ha chiesto informazioni sul futuro di Nicolò Zaniolo, evidentemente perché il tecnico Antonio Conte è interessato al gioiello giallorosso. Al momento la Roma ha deciso di rimandare a settembre ogni discorso sul rinnovo del calciatore e anche per questo sono diversi i club che si sono fatti avanti per il 23enne nativo di Massa e cresciuto a La Spezia, su tutti Milan e Juventus. Proprio per questo probabilmente gli ex juventini Paratici e Conte si sono inseriti per provare a fare uno sgarbo alla loro ex squadra.