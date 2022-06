Juventus, Casillas promuove l'acquisto di Di Maria

28-06-2022 20:03

Angel Di Maria sarebbe un ottimo acquisto per la Juventus, in grado di emulare gli ex compagni di squadra del Real Madrid Karim Benzema e Luka Modric, giocando a un livello d’élite anche oltre i 30 anni. Questo è il parere di Iker Casillas, che ha giocato al fianco di Di Maria quando il Madrid ha vinto la Decima nel 2013-2014.

Casillas ritiene che l’argentino sia desideroso di giocare regolarmente con i bianconeri per consolidare il suo posto in quella che potrebbe essere la sua quarta Coppa del Mondo che verrà disputata in Qatar dal 21 novembre.

Di Maria lascerà il Paris Saint-Germain a parametro zero dopo aver trascorso sette anni in Ligue 1, e si prevede che nei prossimi giorni si unirà alla Juventus di Massimiliano Allegri.

L’agente del 34enne ha rivelato questa settimana che mancano solo gli “ultimi dettagli”, e Casillas è convinto che il suo ex compagno di squadra si troverà bene in Italia.

“Di Maria è una grande mossa”, ha dichiarato il vincitore della Coppa del Mondo 2010 a La Gazzetta dello Sport. “Angel con [Federico] Chiesa, [Dusan] Vlahovic e [Paul] Pogba… che grande squadra! E vorrà prepararsi bene per il Mondiale. È un ragazzo molto prudente che si è sempre preso molta cura di sé dal punto di vista fisico. Non ha mai subito infortuni gravi. Penso che sia in ottima forma. Qui in Europa ha sempre giocato ad alto livello, in grandi club”.

“A novembre c’è il Mondiale ed è chiaro che lui cerca una squadra dove poter giocare regolarmente e prepararsi al meglio per la sfida in Qatar. Anche a 34 anni è un grande giocatore. L’età conta solo relativamente ora, le carriere si sono allungate. Senza arrivare ai 44 anni del mio amico [Gianluigi] Buffon, ci sono altri esempi di giocatori over 30 che stanno facendo molto bene e giocano al massimo livello. Basti pensare a Benzema e Modric“.

Di Maria ha vinto sei trofei durante un periodo di quattro anni con il Madrid, che ha concluso in modo spettacolare con una prestazione da MVP nella finale di Champions League vinta dai Blancos sull‘Atletico Madrid nel 2014.

Ricordando la prestazione di Di Maria come centrocampista centrale in quella partita del 2014, Casillas ha sostenuto che la sua versatilità sarebbe una grande risorsa per la Juve:

“La Juventus punta su un giocatore che sa fare molte cose in diverse zone del campo”, ha aggiunto. “Quando abbiamo vinto la ‘Decima‘, [Carlo] Ancelotti ha cambiato la sua posizione a metà stagione e lui ha giocato molto bene. Può giocare sia davanti che al centro del campo, è un ragazzo intelligente che conosce bene il calcio. Angel ha colpi impressionanti e può decidere le partite da solo”.

