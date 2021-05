Casillas, sfogo amaro sui social: "Io e Sara oggetto di molestie"

Non ce l’ha fatta più Iker Casillas. Alla fine di una ridda infinita di voci, rumors e pettegolezzi sulla sua relazione e separazione con la giornalista Sara Carbonero, l’ex portiere del Real Madrid e del Porto, si è sfogato con un comunicato pubblicato sui suoi social in cui chiede rispetto per se stesso, la sua ex compagna e la sua famiglia.

Il portiere spagnolo campione del mondo nel 2010 con le Furie Rosse, ha pubblicato quindi una nota ufficiale in cui chiede sostanzialmente la fine di tutta una ridda di voci incontrollate sulla fine della sua relazione con la giornalista Sara Carbonero. Questo il testo

“Le molestie mediatiche a cui siamo sottoposti sia io che la mia famiglia ci stanno causando danni irreparabili. Vorrei sottolineare che la nostra separazione è stata amichevole e sia io che mia moglie chiediamo rispetto per lei, per i miei figli e per me. Sfortunatamente, questo non si sta verificando, il che si traduce in molestie permanenti.

Sono stanco di vedere inventare storie su di me, quindi ho deciso con i miei avvocati di avviare azioni legali contro chi diffonde false notizie che dovranno essere dimostrate in tribunale. Diverse riviste hanno pubblicato notizie sul mio stato di salute, dicendo che avevo avuto una ricaduta, ed invece si trattava di una semplice allergia. Insisto che tutte le affermazioni e le false informazioni che vengono generate su di me, dovranno essere dimostrate nei prossimi mesi davanti alla Giustizia”.