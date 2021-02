Ansia per Sara Carbonero, di nuovo in ospedale la moglie di Casillas

Qualche giorno fa, era il 3 febbraio, Sara Carbonero, giornalista spagnola e moglie dell’ex portiere del Real Madrid, Iker Casillas ha spento 37 candeline. Nemmeno il tempo di festeggiare perché sono arrivate notizie preoccupanti sul suo stato di salute.

La Carbonero, noto volto della tv iberica, ha scoperto, dopo alcuni controlli di dover avere di nuovo a che fare con il tumore alle ovaie, scoperto e sconfitto già una volta nel 2019.

La giornalista aveva dato la notizia con un post su Instagram, scrivendo:

“Questa volta è toccato a me. Mi hanno trovato un tumore maligno e sono stata operata. È andato tutto bene, ma ho ancora qualche mese di lotta e trattamenti da fare. Sono fiduciosa che tutto andrà bene. Qualche giorno fa in una visita di controllo i medici mi hanno trovato un cancro maligno alle ovaie e mi hanno operata. Tutto fortunatamente è andato bene, l’abbiamo preso molto presto, ma ho ancora qualche mese di trattamenti e lotta davanti a me. Tutto andrà bene. So che la strada sarà dura, ma avrà un lieto fine con il supporto della mia famiglia e dei medici”.

La vicedirettrice della sezione sportiva di Mediaset Espana, come riportano i media locali e come spiega “El Pais”, è stata immediatamente ricoverata (si dice sia in ospedale da venerdì scorso) e sembra anche che non possa essere esclusa una nuova operazione a cui la Carbonero avrebbe già dato il consenso.

Ora, la moglie di Casillas, secondo la stampa spagnola si trova alla Clinica dell’Università di Navarra a causa delle ricaduta del cancro ovarico maligno.

Un nuovo momento difficile per la famiglia dell’ex storico portiere dei Blancos che sempre nel 2019 è stato colpito da un infarto in allenamento, cosa che, inevitabilmente, l’ha poi portato al ritiro dal calcio giocato.

I due si sono conosciuti per la prima volta nel corso della Confederations Cup del 2009 a l’amore è sbocciato un po’ dopo nel febbraio del 2010: la coppia è uscita allo scoperto solo durante la Coppa del Mondo nel 2010 quando lo spagnolo baciò in diretta tv la giornalista dedicandole il trionfo con la Nazionale.

OMNISPORT | 10-02-2021 15:00