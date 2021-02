Casillas e le birre di Messi: botta e risposta con Piqué

“Cin cin” Casillas. Le birre di Messi sono arrivate anche allo storico rivale del Real Madrid. Il sei volte Pallone d’Oro ha deciso di regalare la bevanda del luppolo a tutti gli estremi difensori a cui ha segnato, una per ogni gol. Non poteva mancare certamente lo spagnolo, che su Instagram è stato al gioco: “Pensavo non arrivassero, ma eccomi qui con le birre numero 264 e 265. Congratulazioni per il tuo record Messi. Ricordo quando mi hai segnato quelle due reti. Era un Clasico che finì in pareggio. Una bella partita ma soprattutto non mi segnasti mai più. Tutto il mio rispetto per un grande rivale. Bridiamo insieme per le nostre battaglie e per tutte le gare giocate negli anni”.

Gerard Piqué non ha resistito, ironizzando e prendendo in giro l’ex compagno di nazionale: “Iker, suppongo che tu non abbia spazio per mettere tutte le bottiglie a casa. Se vuoi, mandamene qualcuna…”.

OMNISPORT | 07-02-2021 11:15