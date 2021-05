Casillas al pronto soccorso con dolori al petto ma sta bene

Grosso spavento per Iker Casillas, ex portiere del Real Madrid e della Nazionale spagnola. Una settimana fa, ma la notizia è trapelata solo oggi, ha passato una notte al pronto soccorso perché ha accusato dolori al petto durante una partita di padel. Bisogna ricordare che Casillas due anni fa fu colpito da un infarto che pregiudicò e fece terminare in anticipo la sua carriera agonistica. Fortunatamente stavolta gli esami a cui è stato sottoposto non hanno rilevato nulla di serio e Casillas ha potuto lasciare il centro medico il giorno dopo.

OMNISPORT | 05-05-2021 12:38