Sirene estere De Ligt e Rabiot: le mosse della Juventus

21-06-2022 12:30

Sono giorni di mercato intensi quelli che sta vivendo la Juventus, decisa a chiudere importati colpi in entrata ma anche pronta a valutare con attenzione le possibili mosse in uscita.

Juventus, De Ligt e Rabiot stuzzicano l’appetito di tanti

In questo senso, in attesa che si sblocchi definitivamente l’affare Di Maria, i bianconeri stanno registrando l’interesse sempre più acceso di importanti club europei per Matthijs De Ligt e Adrien Rabiot.

I due giocatori, importanti nel sistema di Allegri, farebbero comodo a tante squadre in Europa ma le valutazioni e la posizione della Juventus sui due è parecchio differente.

Juventus, l’incedibilità di De Ligt

Sull’olandese, nei radar di due grandi del calcio inglese come Chelsea (alla ricerca di un centrale dopo l’addio di Rudiger) e Liverpool, la Juventus è parsa avere le idee piuttosto chiare, nel senso che il club piemontese non vorrebbe assolutamente privarsene.

Lo dimostra anche l’incontro che dovrebbe esserci a breve con Rafaela Pimenta, agente del giocatore, per il rinnovo del contratto che attualmente ha scadenza nel giugno 2024, una mossa questa che testimonia come la Juventus creda e voglia fare affidamento anche per il futuro.

Juventus, tante piste per Rabiot

Diverso è il discorso per Rabiot che, di fronte ai sondaggi di Manchester United, Chelsea e Newcastle, starebbe iniziando a maturare l’idea di lasciare Torino a un anno dalla naturale scadenza del ricco contratto.

Per lui la Juventus valuterebbe proposte da 15 milioni di euro in su, una cifra che, volendo, potrebbe mettere sul piatto anche il PSG, società molto attenta al mercato italiano (vedi l’interesse per Skriniar) col quale la madre Veronique sta ricucendo i rapporti dopo il brusco addio di qualche anno fa.

