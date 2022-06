Juventus, Allegri esulta: mossa a sorpresa per Di Maria

17-06-2022 22:02

La Juventus vuole rispondere all’Inter sul mercato. Se il club nerazzurro è pronto al ritorno di Lukaku, i bianconeri riabbracceranno Pogba. Non solo, entrambe vogliono balla un po’ di tango la prossima stagione: Zhang è vicino all’acquisto di Paulo Dybala, Agnelli invece vuole regalare Angel Di Maria a Massimiliano Allegri e nelle ultime ore ha accontentato il tecnico toscano.

Juventus, rilancio per Di Maria

Secondo quanto riporta Sky Sport infatti, i bianconeri hanno rilanciato per Di Maria, che ha detto addio al Psg a fine stagione: è stato offerto all’esterno argentino un contratto da un anno con opzione per un secondo. Il tempo però scorre e la decisione del giocatore è attesa nelle prossime 24 – 48 ore. Il fuoriclasse albiceleste, se la trattativa andrà in porto, arriverà gratis a livello di cartellino mentre per lo stipendio guadagnerebbe 7 milioni netti più bonus.

Juventus, Di Maria torna in Europa

Nel frattempo, domani Angel Di Maria sarà di nuovo in Europa. L’ormai ex Psg interromperà le vacanze in Argentina per chiudere definitivamente con il passato parigino e aprire un nuovo capitolo della sua fantastica carriera. Il Fideo raggiungerà la capitale francese per sbrigare alcune questioni burocratiche, poi dovrà prendere una decisione.

Juventus, Di Maria deve scegliere

Solo qualche giorno fa, interrogato da ‘ESPN’ in merito al suo possibile approdo alla Juventus, Di Maria si è espresso chiaramente: “Bisogna essere tranquilli, ora penso solo alla Seleccion, c’è la prossima partita di domenica e poi penserò alla famiglia e alle vacanze. Poi vedremo il futuro e il mercato“.

Le partite con l’Argentina sono finite e le vacanze anche. Per Di Maria è tempo di scegliere e la Juve è disponibile ad aspettare, ma ovviamente non all’infinito. Il rilancio dei bianconeri potrebbe essere intanto decisivo.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE