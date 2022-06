Summit decisivo Juve-Di Maria: la sorprendente reazione del web

01-06-2022 13:25

Federico Cherubini vola verso Londra, destinazione Angel Di Maria. Mentre l’argentino sarà in campo contro l’Italia, il ds della Juventus sarà a tavola con Jorge Mendes a discutere del contratto che potrebbe legare “el Fideo” ai bianconeri. La sostanza è semplice: ok ai 9 milioni chiesti dall’argentino ma spalmati su due anni. L’ex Psg chiede 7,5 milioni di euro, ossia quanto guadagnava in Francia, che con i bonus potrebbero arrivare a 9.

La Juve confida nel Decreto Crescita

La Juve, dal canto suo, è intenzionata a sfruttare i vantaggi del Decreto Crescita, dunque Cherubini proporrà un biennale che consentirebbe il risparmio del 50% sulle tasse di chi ha lavorato all’estero negli ultimi due anni e decide di trasferirsi in Italia. La seconda opzione prevede un contratto annuale ma a cifre più basse: parte fissa di non più di 6 milioni per raggiungere i 7,5 netti con i bonus.

E’ chiaro che una eventuale fumata grigia questa sera a Londra non significherebbe la conclusione della trattativa, dato che il calciomercato vero e proprio non è nemmeno ancora iniziato. Quello che va rilevato, è che i tifosi bianconeri si sono schierati compatti “contro” la seconda ipotesi, ossia quella che vorrebbe Di Maria un solo anno a Torino. Questo perché, a giudizio dei fan, il calciatore verrebbe soltanto per preparare il Mondiale, e di conseguenza la Juventus rappresenterebbe solo un “mezzo” e non un “fine”.

I tifosi della Juve perplessi: resti dov’è

Pensiero riassunto dal commento di Pietro: “Non ci serve uno che vuole sole i soldi e assicurarsi il posto al mondiale. Voglio uno che ha fame di vincere con questa maglia”. E William aggiunge: “Calcolando che il primo anno andrà via a fine ottobre per il mondiale e tornerà in forma a Marzo…bravi”. Anche Andrea è piuttosto perplesso: “Sicuramente Di Maria è stato, è,e sarà un gran giocatore ma sicuramente è sul viale del tramonto. Alla Juve, secondo me,serve gente brava sì,ma che ha fame e voglia”. E Josè conferma: “Buon giocatore, ma può stare dov’è, non abbiamo bisogno di giocatori prossimi alla pensione”.

No a Di Maria, sì a Berardi: Juve, tifosi contro

Anche Agostino è contrario: “Questa storia la dice lunga sulla lungimiranza della dirigenza juventina…strapagare un giocatore di 34 anni che non potrà mai fare la differenza è una stupidaggine colossale”. E Michele azzarda un paragone: “Ma fate giocare giovani italiani ….. di maria a 9 è come comprare una Renault clio williams del 89 a 20.000 euro”. Thomas non ha dubbi: “Ormai è un giocatore finito e non è più il Di Maria dei tempi d’oro di Real e Psg e circa 4 milioni e mezzo l’anno per di più per un calciatore ultra trentenne sono soltanto soldi buttati.A pari ruolo e per molto meno si trovano tanti giovani di ottime prospettive. Sarà l’ennesimo investimento sbagliato!”. E Giovanni conclude: “Con tutto il rispetto ma preferivo Kulusewsky oppure Berardi!!!”.

Clicca qui per abbonarti e vedere tutte le gare di Serie A live su DAZN.