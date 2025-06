Inter, Lautaro esce allo scoperto dopo il flop: le scuse del capitano e la reazione dei tifosi sul web

L'attaccante argentino scrive ai tifosi sui social e cita Facchetti: "Tristezza, delusione e amarezza restano, ma ora è il momento di metterci la faccia"

Un capitano vero ci mette la faccia, sempre. Anche e soprattutto quando la barca naviga in cattive acque. Ed è proprio ciò che ha fatto Lautaro, lui che più di tutti desiderava centrare l’impresa triplete. Invece, la stagione dell’Inter si è chiusa non solo con zero tituli, ma anche con l’umiliazione subita in finale di Champions per mano del Psg e l’addio fulmineo di Simone Inzaghi. Mentre il club è alla disperata caccia di un nuovo allenatore, l’argentino scende in campo sui social e chiede scusa ai tifosi.

Inter, per Lautaro il momento del silenzio è finito

Neppure il tempo di metabolizzare l’eurobatosta di Monaco di Baviera che l’Inter si è ritrovata senza allenatore. Dopo quattro anni Simone ha scelto l’Arabia Saudita, dove un Inzaghi vale l’altro, viste le gaffe dell’Al Hilal e dei suoi tifosi che lo hanno confuso col fratello Pippo.

Fa nulla, nella Milano nerazzurra – ora – i pensieri viaggiano da tutt’altra parte. Però aveva fatto rumore l’iniziale silenzio di Lauti, meno tempestivo rispetto ad altri compagni di squadra nel salutare il tecnico emiliano sui social. Poi ha rimediato con un “grazie di tutto mister”, mentre oggi – da capitano vero – si è reso protagonista di un gesto da giorni atteso dal popolo nerazzurro. Il Toro ha postato una lettera sul suo profilo Instagram in cui ha chiesto scusa ai tifosi.

Le scuse del capitano ai tifosi

Scusate il ritardo, vien da esclamare citando il titolo di uno dei film di maggior successo del compianto Massimo Troisi. Lautaro spiega che il motivo per cui ha preferito trincerarsi dietro il silenzio è dovuto alla “tristezza, alla delusione e all’amarezza che dopo la partita di sabato sono stati e saranno ancora per un po’ sentimenti difficili da digerire”. Ma ora è il momento di metterci la faccia, come del resto ha sempre fatto da quando indossa quella fascia che comporta onori e oneri intorno al braccio.

“Mi scuso con tutti voi per non essere riuscito a regalarvi quello che era il sogno di tutti noi. Nel calcio contano i trofei vinti, è innegabile! Ma credo anche che riportare con tanti sacrifici la nostra squadra in finale di Champions per due volte negli ultimi tre anni, voglia dire tanto. Abbiamo lottato per riprovare queste emozioni, per vincere titoli e vivere notti indimenticabili come quel 22 aprile” scrive.

L’argentino cita il mito Facchetti

“Dal primo giorno che sono arrivato a Milano io e tutti i miei compagni abbiamo lavorato perché l’Inter ritrovasse il suo posto nella storia, perché ritornasse dove merita di stare” continua l’argentino.

Che poi cita il mito Facchetti: ‘Ci sono giorni in cui essere interisti è facile, altri in cui è doveroso e giorni in cui esserlo è un onore’: oggi per tutti noi è doveroso esserlo. Oggi più che mai sono orgoglioso di indossare questa maglia e di essere il capitano di questa squadra, di questo gruppo”.

Le reazioni dei tifosi sul web

Lautaro è l’idolo del popolo nerazzurri e la sua lettera non poteva non cogliere nel segno. “Al vostro fianco. Da sempre. Per sempre. Avanti Capitano, Avanti Inter” commenta un tifoso al suo post su Instagram. “Sempre con te, Lauti. I momenti brutti capitano, è il calcio, è la vita! Ora bisogna ripartire e ricordarsi che siete una grandissima squadra” aggiunge Vittoria.

“Sapevo che non mi avresti deluso” scrive Salvito. “L’umiltà di chiedere scusa, sapendo di essersi fatto carico dei desideri di milioni di tifosi, è l’ennesima conferma che quella fascia è al braccio giusto! Sempre con te, capitano” chiosa Davide.