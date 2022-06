Juventus-Di Maria, c'è un problema: l’argentino non ha più tempo

01-06-2022 09:46

La Juventus è sempre più decisa a provare a trovare un accordo con Angel Di Maria. Il Fideo sarebbe l’uomo giusto per non rimpiangere Paulo Dybala e per dare a Max Allegri una risorsa di grande qualità in attacco.

Juventus, pronto un biennale per Di Maria

Il club bianconero, dopo aver salutato Paulo Dybala e in attesa di capire se investire o meno su Alvaro Morata, avrebbe deciso di puntare forte su Angel Di Maria. Nonostante non sia più giovanissimo (classe 1988), il Fideo è considerato l’uomo giusto per dare a Max Allegri più qualità in attacco.

Sarebbe pronto un biennale importante per convincere l’argentino. Si vocifera di un ingaggio da circa sette milioni di euro (più bonus) a stagione, a conferma di come la Juventus voglia a tutti i costi Angel Di Maria. Con questa proposta, la società bianconera godrebbe anche dei vantaggi legati al Decreto Crescita.

Di Maria ha un obiettivo: Qatar 2022

Angel Di Maria, in realtà, sarebbe più incline a firmare un contratto annuale. L’obiettivo del Fideo sarebbe quello di giocare in Europa ancora per una stagione, così da poter disputare il Mondiale in programma in Qatar in autunno. Poi, al termine della prossima stagione, potrebbe fare ritorno in Argentina e chiudere la carriera (magari nelle fila del Rosario Central, club con cui ha cominciato). Attenzione, quindi, alla possibile offerta annuale del Barcellona.

Se davvero l’entourage dell’argentino dovesse spingere per un solo anno di contratto, la Juventus potrebbe fare altre valutazioni. Poter usufruire del Decreto Crescita è vitale per le casse bianconere che stanno anche aspettando di capire se riusciranno a guadagnare qualcosa dalla cessione di Arthur (Arsenal sempre in corsa) e dalla possibile risoluzione del contratto con Aaron Ramsey (ingaggio da sette milioni di euro a stagione).

Juventus, poche alternative a Di Maria

Perso Ivan Perisic (andato al Tottenham di Antonio Conte), la Juventus non avrebbe tante alternative nel caso in cui l’accordo con Angel Di Maria dovesse naufragare. L’unico nome caldo sarebbe quello di Filip Kostic, esterno d’attacco in forza all’Eintracht Francoforte (club fresco vincitore dell’ultima Europa League). Il problema? L’Eintracht, per il serbo, chiederebbe 20 milioni di euro, nonostante il contratto in scadenza al termine della prossima stagione.