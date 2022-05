Juventus, Ramsey verso la risoluzione del contratto

21-05-2022 18:01

Aaron Ramsey non sta di certo attraversando un buon momento della propria carriera. Continuamente vessato dagli infortuni, Ramsey ha sbagliato il rigore decisivo pochi giorni fa nella finale di Europa League tra i suoi Glasgow Rangers e l’Eintracht Francoforte.

Come riporta il Daily Record, il club scozzese non rinnoverà il contratto del gallese, dati i pochissimi minuti giocati a causa infortuni, ma probabilmente non giocherà neanche nella Juventus, dato che la Vecchia Signora ha intenzione di non averlo più in rosa e di rescindere il suo contratto.

OMNISPORT