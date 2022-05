24-05-2022 11:57

E se la Juventus non si accontentasse di Angel Di Maria? Il centrocampista argentino ha salutato il Psg e secondo gran parte della stampa italiana e internazionale avrebbe già un accordo per trasferirsi a Torino a parametro zero, portando con sé tutto il suo bagaglio di classe ed esperienza, da mettere a disposizione di Max Allegri.

Juventus, Kostic insieme a Di Maria

Secondo la Gazzetta dello Sport, però, la Juventus sarebbe interessata anche a un altro esterno offensivo da utilizzare nel 4-3-3 che il tecnico livornese ha in testa per la prossima stagione.

Si tratta di Filip Kostic, 29enne esterno mancino dell’Eintracht Francoforte, la squadra che lo scorso mercoledì si è aggiudicata l’Europa League nella finale vinta ai rigori contro i Rangers di Glasgow. Kostic ha fisico, grande facilità di corsa e sa farsi valere in zona gol: quest’anno per lui 7 reti tra Bundesliga ed Europa League, accompagnati da ben 15 assist tra i quali quello in finale per l’1-1 di Borré. Numeri che rendono il serbo – già seguito dall’Inter in passato – un elemento interessante per la corsia sinistra della Juventus.

La Juventus e l’affare Kostic

Per il momento la Juve non ha avanzato offerte all’Eintracht, ma potrebbe farlo presto approfittando anche del contratto del giocatore, in scadenza nel 2023: il prezzo del giocatore dovrebbe aggirarsi attorno ai 15 milioni di euro. Secondo i tifosi, la Juve non dovrebbe lasciarsi scappare questa occasione.

L’entusiasmo dei tifosi della Juve per Kostic

“Filip Kostic alla Juventus per me è un grandissimo sì. Per il costo che sarebbe contenuto e la posizione in cui ha giocato in Bundes, sarebbe un acquisto clamoroso”, scrive su Twitter Tony, evidentemente entusiasta dell’eventuale arrivo del serbo. “Che poi volendo è anche un ottimo vice Chiesa e non fa polemiche – aggiunge KSport -, adattabile anche come quinto di centrocampo e molto versatile. Per me 15 milioni per un calciatore come questo che sforna assist da ogni posizione è assolutamente un regalo”.

“Siamo tutte bimbe di Kostic”, ironizza Ezio. “Kostic a 15 milioni è da prendere assolutamente”, aggiunge Giosc. Altri tifosi vanno più cauti sul serbo, come Pasquale: “Per me è solo una ruota di scorta se si dovesse bucare Di Maria”, scrive il tifoso, ma il suo parere resta isolato. “Kostic ottimo giocatore”, commenta Jack. ”Kostic è un esterno forte. Va in scadenza con l’Eintracht, sarebbe bene approfittarne”.