Colpo del Real Madrid: preso Rudiger dal Chelsea

02-06-2022 14:49

Grosso colpo di mercato del Real Madrid: ufficializzato l’ingaggio del difensore tedesco Antonio Rudiger che ha sottoscritto con le merengues un contratto quadriennale. Svincolato dal Chelsea, ha firmato un contratto che lo lega al Real fino alla stagione 2025-2026. Rudiger, che ha 29 anni e conta 50 presenze nella nazionale tedesca, ha esordito in Bundesliga nella stagione 2011-2012 con lo Stoccarda, con cui ha giocato fino al 2015, quindi è passato alla Roma, dove in due stagioni ha totalizzato 72 presenze e 2 gol in tutte le competizioni prima da passare ai Blues, coi quali dal 2017 ha vinto una FA Cup, un’Europa League, una Champions League, una Supercoppa Europea e un Mondiale per club. Ora l’approdo in quello che per lui sarà il quarto dei cinque campionati per club più importanti d’Europa.