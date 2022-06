Inter: il PSG alza l'offerta, Skriniar verso la Francia

21-06-2022 11:00

Dopo un’entrata sicura e due quasi certe, l’Inter guarda anche al mercato in uscita con uno dei propri perni difensivi che presto potrebbe prendere la via di Parigi.

Inter, il PSG rilancia per Skriniar

Preso infatti Bellanova e sempre più vicino a chiudere i colpi Dybala e Lukaku, il club nerazzurro infatti ora deve fronteggiare il possibile addio di Milan Skriniar.

Il difensore ormai è stabilmente nei radar del PSG che di recente ha alzato la sua offerta per lo slovacco mettendo sul piatto 60 milioni.

Inter, come e quando si potrebbe chiudere l’affare

Il rilancio è stato ritenuto ancora insufficiente da Marotta e soci i quali, per il momento, chiedono sempre 80 milioni, una cifra che, trattando, potrebbe però esser limata e portare l’Inter ad accettare un conguaglio economico simile a quello incassato un anno fa per Hakimi (68 milioni).

Sulle tempistiche di chiusura dell’affare ancore non c’è certezza ma le parti sono più vicine di quanto sembri e l’impressione è che con un altro sforzo da arte del PSG l’agognata fumata bianca possa finalmente arrivare.

Inter e il sacrificio di Skriniar, le parole di Marotta

In merito all’alta probabilità che la trattativa vada in porto si è esposto in maniera piuttosto eloquente ai microfoni di Radio Rai anche Marotta.

“Secondo me questo è un mercato dove è più difficile sostituire un attaccante che un difensore” ha affermato l’a.d. nerazzurro.

“Quello sarà il settore dove saremo costretti ad agire. Stiamo ipotizzando alternative valide nel caso in cui qualcuno dovesse partire. Bremer è un giocatore che farebbe comodo a tantissime squadre di vertice, è un giocatore sul quale sono poste tutte le nostre attenzioni”.

