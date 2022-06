Inter - Raoul Bellanova: è fatta, i dettagli dell'accordo

20-06-2022 17:58

Mentre si lavora all’attacco, con l’affare Lukaku che aspetta di prendere definitivamente forma, il mercato nerazzurro non si ferma. Stando alle ultime, sarebbe stato definito l’accordo con il Cagliari per portare in maglia nerazzurra Raoul Bellanova.

Inter, c’è l’ok per Raoul Bellanova

C’è l’ok per portare in maglia nerazzurra Raoul Bellanova, da settimane al centro del mercato nerazzurro. Secondo Gazzetta dello Sport, mentre tutta l’attenzione era focalizzata su Lukaku si sarebbe trovato l’accordo con il Cagliari per il calciatore classe 2000 nato a Rho. Si parla di un prestito oneroso ma con diritto di riscatto.

Inter, affare Bellanova: la formula dell’accordo

Secondo le ultimissime sarebbe stato così raggiunta una intesa con il Cagliari fondamentale per andare a coprire il vuoto lasciato da Ivan Perisic. Il club sardo ha accetto di passare dal passaggio a titolo definitivo al prestito: si parla di circa 3 milioni, secondo Gianluca di Marzio, con diritto di riscatto a 7 milioni in favore dell’Inter per un totale quindi di 10 milioni. Terzo acquisto in casa Inter dopo Onana e Mkhitaryan.

Inter, Inzaghi e Zhang in sede per fare il punto del mercato

Simone Inzaghi, intanto, è arrivato in sede per fare il punto del mercato insieme al presidente Zhang. Non solo, l’allenatore nerazzurra si prepara a firmare e ufficializzare il rinnovo del suo contratto. Si parla di estensione fino al 2024 ma non solo. Con il tecnico verrà fatto il punto della situazione su Lukaku e Dybala ma anche su eventuali cessioni come Skriniar.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE