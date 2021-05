Mercato Inter: ceduto il primo big, c'è l'accordo con il Psg

Achraf Hakimi lascerà l‘Inter dopo appena una stagione. Secondo le indiscrezioni in arrivo dalla Francia, i nerazzurri e il Paris Saint Germain si sono accordati per il trasferimento dell’esterno marocchino sotto la Torre Eiffel per circa 60 milioni di euro.

Arrivato per 45 milioni di euro circa dal Real Madrid, genererà una plusvalenza rilevante per la società meneghina, che almeno in avvio della sessione estiva di mercato penserà soprattutto a cedere elementi della rosa per far quadrare i conti.

Il giocatore ha già dato il suo assenso al trasferimento: i 60 milioni di euro saranno cash, senza contropartite, come richiesto da Suning che punta a monetizzare ogni cessione. Hakimi potrebbe essere l’unico dei top player nerazzurri a partire, o almeno così spera Simone Inzaghi, che sta per essere annunciato come prossimo allenatore dell’Inter.

Aumentano però le voci anche intorno a Lautaro Martinez, che ha sempre più pretendenti all’estero: se arriverà un’offerta importante, difficilmente il Biscione potrà dire no. Sicuramente Alessandro Bastoni resterà, il club ha annunciato venerdì il rinnovo del contratto: “FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto del giocatore Alessandro Bastoni: il difensore classe 1999 sarà nerazzurro fino al 30 giugno 2024“.

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il posto di Hakimi nella rosa nerazzurra potrebbe essere preso da Alessandro Florenzi, che non sarà riscattato dal Psg e rientrerà alla Roma dopo il prestito.

OMNISPORT | 29-05-2021 08:06