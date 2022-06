Juve, svelato il motivo dell'addio di Dybala: tifosi scatenati

22-06-2022 18:12

Tra i temi più caldi degli ultimi mesi e del calcio mercato c’è, ovviamente, il mancato rinnovo di Paulo Dybala con la Juventus. Ancora prima del gennaio scorso, la Joya ha giocato con un piede fuori dal progetto bianconero, tra messaggi ed esultanze più o meno polemiche e criptiche e voci di mercato a rincorrersi senza sosta: tutte, o quasi, rivolte a portare il talento ex Palermo lontano dall’Allianz Stadium.

Dybala, futuro ancora da scrivere

Uno Stadium che, al termine della gara pareggiata contro la Lazio lo scorso 16 novembre, Dybala aveva salutato in lacrime e che, oggi, potrebbe riaccoglierlo, ma solo da avversario. Nonostante le ultime voci circa un raffreddamento della pista, con il grande interesse e il possibile inserimento nella trattativa di una tra Milan e Roma, la destinazione più probabile del classe ’93 di Laguna Larga resta l’Inter, che sta per riabbracciare Romelu Lukaku, e ha appena chiuso con Henrikh Mkhitaryan ed è in dirittura d’arrivo per Raoul Bellanova.

Il motivo dell’addio alla Juve di Dybala

Tra le incognite di un addio, per certi versi, inatteso, oltre al lato economico, il giornalista di fede bianconera, Marcello Chirico, rivela un retroscena che potrebbe chiarire qualche dubbio e spiegare meglio una rottura così netta e improvvisa tra il giocatore e la Juventus. Dal suo profilo Twitter, Chirico rivela:

Perché la Juventus non ha rinnovato a Dybala? Scorso Novembre, quando la Juve gli presentò proposta dei 10mln, lui telefonò a Marotta per proporsi all’Inter. Alla Continassa vennero a saperlo e questo mandò all’aria il rinnovo.

Juve, tifosi scatenati dopo la rivelazione di Chirico

Un messaggio che potrebbe, effettivamente, fornire alcune (molte) risposte a quanto successo negli ultimi mesi in casa Juve, ma che, di certo, scatena i commenti dei tifosi. Qualcuno scrive: “Finalmente qualcuno se lo ricorda” e un altro tifoso domanda stupito: “Addirittura così stupido patatino?” E, poi: “Più probabile che fosse il procuratore a fare questo genere di manovre per guadagnare il più possibile, dall’una o l’altra parte”, “E bravo Dybala… se davvero è andata così, visto il ruolo, la fascia da capitano, è stato abbastanza vomitevole“. Non manca chi accusa Chirico di averla sparata grossa. “Ma dai Marcello…”, ci ride su qualcuno, e un altro tifoso commenta: “Si è proposto all’Inter x andare a guadagnare di meno??????? Ma chi ci crede“, “Marcello ma 10 non li offrite manco a Pogba, c’è stata spending review e basta“.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE