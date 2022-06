22-06-2022 16:41

C’è fermento in casa Inter per il possibile e ormai quasi certo arrivo, o meglio ritorno in maglia nerazzurra di Romelu Lukaku. C’è chi però non si fa prendere da facili entusiasmi e chiarisce subito le cose come la Curva Nord dell’Inter.

Il ritorno di Lukaku all’Inter? La reazione della Nord

Oramai, come noto, sembra che l’affare per riportare “Big Rom” a Milano sia quasi andato in porto, si attende ora solo l’ufficialità. La Curva Nord del club ha così voluto chiarire la propria posizione con un comunicato diffuso sui social: “Essendo molto probabile il ritorno di Lukaku all’Inter, ci sono da mettere in chiaro alcuni punti”.

Inter, la Curva Nord si esprime su Lukaku

Lukaku prima di andarsene via era sicuramente uno dei giocatori più amati e iconici dell’Inter. L’addio della scorsa estate, direzione Londra, ha però lasciato il segno e ora le cose sono cambiate. “La Curva Nord sostiene l’Inter – si legge – e non farà alcuna contestazione al giocatore (nonostante il comportamento dell’estate scorsa); posto ciò nessuno deve andare ad accoglierlo con sciarpe o vessilli della Curva o dei gruppi che la compongono; tutto ciò che in futuro verrà eventualmente fatto nei suoi confronti dovrà guadagnarselo sul campo con umiltà e sudore… Invitiamo comunque tutti gli interisti a non cadere nel tranello opposto, quello di correre subito a sbavargli dietro”.

Inter, Lukaku dovrà guadagnarsi la fiducia sul campo

C’è quindi una sorta di comprensibile scetticismo per il ritorno del belga. Lukaku dovrà così guadagnarsi la fiducia di Simone Inzaghi e della Curva Nord che chiude la nota spiegando: “Sia altresì chiaro a tutti che non tiferemo mai contro Lukaku se indosserà nuovamente la maglia dell’Inter. Ora, Romelu, palla lunga e pedalare. Fiduciosi, verso un futuro da costruire insieme a chi farà parte di questa nostra famiglia nerazzurra”.

